Düğünde güldüren takı: 2 kangal sucuk, emzik, önlük...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Harun Baykal ile Büşra Çiğdem çifti dünya evine girdi.
Takı töreninde damada takılanlar davetlileri de güldürdü.
Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çift, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı.
Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.
2 KANGAL SUCUK TAKTILAR
Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı.
Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.