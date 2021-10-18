Düğünde güldüren takı: 2 kangal sucuk, emzik, önlük...

2 KANGAL SUCUK TAKTILAR

Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı.

Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.