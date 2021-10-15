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    • Yaşam
    • 15.10.2021 11:30
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    • 15.10.2021 11:34
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    Diyarbakır'da 15 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmenin görev yeri değişti

    Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Haberin detayları...

    DHA
    15 kız ve erkek öğrenciye cinsel taciz

    Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

    Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı.

    Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

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