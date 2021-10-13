'Kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya' sözüne tepki! 30 yıllık zurnacı baba 18 yaşındaki davulcu kızıyla birlikte çalıyor

Refahiye ilçesinde düzenlenen '5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde zurnacı babasının yanında davul çalan Seda, görenlerin ilgisini çekti.
Refahiye ilçesinde yaşayan zurnacı baba Rıza Sel (48) ile 11 yaşından itibaren davul çalmaya başlayan 18 yaşındaki kızı Seda Sel, davul zurna eşliğinde festivalleri, düğünleri şenlendiriyor.
Yaklaşım 6 yıldır Refahiye ilçesinde babasıyla düğün ve benzeri organizasyonlarda davul çaldığını söyleyen üniversiteye hazırlanan Seda Sel, babasının zurna çaldığını ve bundan esinlenerek davul çalmayı kendi gayretiyle öğrendiğini belirtti.
"11 YAŞINDAN BERİ BU MESLEĞİ İCRA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
Seda Sel, "Babamla davul zurna çalıyoruz. 11 yaşından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Babamla bu işte iyi bir uyum sağladık. Festival, kına, düğün ve benzeri organizasyonlara gidiyorum. Benim için davul çalmanın herhangi bir zorluğu yok, sadece biraz bilek gücü gerektiriyor. Düğünlerde çok güzel tepkiler alıyorum. Bir kız çocuğu olarak bu işi yapmam insanlarda merak uyandırıyor" diye konuştu.