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    • Yaşam
    • 13.10.2021 10:55
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    • 13.10.2021 11:10
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    'Kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya' sözüne tepki! 30 yıllık zurnacı baba 18 yaşındaki davulcu kızıyla birlikte çalıyor

    Bazı atasözleri var ki yıllar içinde anlamları nedeniyle tepki çekiyor. O atasözlerinden biri "kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya" ancak Erzincan'da yaşayan 30 yıllık zurnacı Rıza Sel, adeta bu söze hayatıyla tepki gösteriyor. Sel, 18 yaşındaki kızı Seda Sel ile birlikte düğünlere giderek davul çalıyor. Babasıyla birlikte Seda'nın davul çaldığını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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    Refahiye ilçesinde düzenlenen '5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde zurnacı babasının yanında davul çalan Seda, görenlerin ilgisini çekti.

    Refahiye ilçesinde yaşayan zurnacı baba Rıza Sel (48) ile 11 yaşından itibaren davul çalmaya başlayan 18 yaşındaki kızı Seda Sel, davul zurna eşliğinde festivalleri, düğünleri şenlendiriyor.

    Yaklaşım 6 yıldır Refahiye ilçesinde babasıyla düğün ve benzeri organizasyonlarda davul çaldığını söyleyen üniversiteye hazırlanan Seda Sel, babasının zurna çaldığını ve bundan esinlenerek davul çalmayı kendi gayretiyle öğrendiğini belirtti.

    "11 YAŞINDAN BERİ BU MESLEĞİ İCRA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
    Seda Sel, "Babamla davul zurna çalıyoruz. 11 yaşından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Babamla bu işte iyi bir uyum sağladık. Festival, kına, düğün ve benzeri organizasyonlara gidiyorum. Benim için davul çalmanın herhangi bir zorluğu yok, sadece biraz bilek gücü gerektiriyor. Düğünlerde çok güzel tepkiler alıyorum. Bir kız çocuğu olarak bu işi yapmam insanlarda merak uyandırıyor" diye konuştu.

        Seda Sel, ayrıca üniversite sınavlarına hazırlanarak müzik bölümünü okumak istediğini de sözlerine ekledi.

        "ERKEK ÇOCUĞUM OLMADIĞINDAN KIZIM YARDIM ETMEK İÇİN DAVUL ÇALMAYI ÖĞRENDİ"
        Baba Rıza Sel ise "Kızımla beraber 5- 6 yıldır festivallere, düğünlere gidiyoruz. Benim erkek çocuğum olmadığından dolayı kızım bana yardım etmek için davul çalmayı örendi, Kızımda heves vardı.

        11 yaşında davul çalmayı örendi, Onunla beraber şu an düğünlere gidiyoruz. Sahneye çıktığı zaman güzel tepkiler alıyoruz. Ritimleri gayet güzel, beğeniyorum, kızımla gurur duyuyorum" dedi.

        DAHA ÖNCE ÇOBANLIK YAPIYORDU
        Rıza Sel, 30 yıldır davul zurna çaldığını ifade ederek, "Daha önce çobanlık yaparak kendi başıma zurna çalmayı öğrendim. 20 yaşından beri zurna çalıyorum.

            Seda davul çalmasını öğrenene kadar başka arkadaşlar bana davul çalarak eşlik ediyordu, daha sonra ise kızım öğrenince, festivallere, düğünlere beraber gitmeye başladık" diye konuştu.
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            Haberler Yaşam 'Kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya' sözüne tepki! 30 yıllık zurnacı baba 18 yaşındaki davulcu kızıyla birlikte çalıyor
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