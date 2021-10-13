'Kızı bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya' sözüne tepki! 30 yıllık zurnacı baba 18 yaşındaki davulcu kızıyla birlikte çalıyor

"11 YAŞINDAN BERİ BU MESLEĞİ İCRA ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Seda Sel, "Babamla davul zurna çalıyoruz. 11 yaşından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum. Babamla bu işte iyi bir uyum sağladık. Festival, kına, düğün ve benzeri organizasyonlara gidiyorum. Benim için davul çalmanın herhangi bir zorluğu yok, sadece biraz bilek gücü gerektiriyor. Düğünlerde çok güzel tepkiler alıyorum. Bir kız çocuğu olarak bu işi yapmam insanlarda merak uyandırıyor" diye konuştu.