İstanbul Esenler'de can pazarı! Çarşafa atlayarak yanmaktan kurtuldular

Bu esnada yan tarafta bulunan market ve sokakta bulunan başka bir esnaf yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek büyümesini engelledi. Yaşanan can pazarının ardından yaralanan vatandaşlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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