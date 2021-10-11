İstanbul'da ilk iş gününde trafik kabusu!

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor. İşine yetişmek isteyen vatandaşlar ile okula giden öğrenciler toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik ağır ilerliyor. Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametine trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde Altunizade'de trafik yoğunlaşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor.