Genetik hastalığı olan Mazlum Doruk Köseli yılmadı İTÜ'yü kazandı!

Azim dolu haberin adresi Konya'ydı. 18 yaşındaki Mazlum Doruk Köseli, 16 yıl önce rahatsızlandı. Genetik bir rahatsızlık olan talasemi yani Akdeniz anemisi hastası olduğu anlaşıldı. Haftada 3'er kez yaşına, kilosuna ve boyuna göre kan nakli tedavisi uygulandı.

Kimi zaman farklı illerde görmek zorunda kaldığı tedavi nedeniyle okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldı. Ailesinin desteğiyle ders açığını kapatan Köseli'nin hayalinde, genetik üzerine eğitim almak vardı. Bu yıl üniversite sınavına giren genç, çok istediği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü kazandı.

Bu bölümü seçmesinde, 16 yıldır mücadele ettiği hastalığın büyük etkisi olduğunu söyleyen Köseli, "İleride biyoteknoloji veya tıbbi genetik laboratuvarlarında çalışarak, benim gibi genetik hastalıklara sahip kişilere tedavi bulmak istiyorum" açıklaması yaptı.

İlknur- Zafer Köseli çifti, "Doruk, okulda başarılı bir öğrenciydi. Ortaokuldan itibaren hep genetikçi olacağını söylerdi" dedi.