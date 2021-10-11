Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Genetik hastalığı olan Mazlum Doruk Köseli yılmadı İTÜ'yü kazandı!

    Mazlum Doruk Köseli, yıllarca genetik bir hastalık olan talasemiyle mücadele etti. Okula bile gidemedi. Ancak hayallerinden hiç vazgeçmedi. Bu yıl, üniversite sınavına girdi. Çok istediği İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleşti. “Benim gibi hastalara umut olacağım” dedi.

    Başarının doruk noktası

    Azim dolu haberin adresi Konya'ydı. 18 yaşındaki Mazlum Doruk Köseli, 16 yıl önce rahatsızlandı. Genetik bir rahatsızlık olan talasemi yani Akdeniz anemisi hastası olduğu anlaşıldı. Haftada 3'er kez yaşına, kilosuna ve boyuna göre kan nakli tedavisi uygulandı.

    Kimi zaman farklı illerde görmek zorunda kaldığı tedavi nedeniyle okulundan ve arkadaşlarından uzak kaldı. Ailesinin desteğiyle ders açığını kapatan Köseli'nin hayalinde, genetik üzerine eğitim almak vardı. Bu yıl üniversite sınavına giren genç, çok istediği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü kazandı.

    Bu bölümü seçmesinde, 16 yıldır mücadele ettiği hastalığın büyük etkisi olduğunu söyleyen Köseli, "İleride biyoteknoloji veya tıbbi genetik laboratuvarlarında çalışarak, benim gibi genetik hastalıklara sahip kişilere tedavi bulmak istiyorum" açıklaması yaptı.

    İlknur- Zafer Köseli çifti, "Doruk, okulda başarılı bir öğrenciydi. Ortaokuldan itibaren hep genetikçi olacağını söylerdi" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hızlı kıvırdı
    Haberler Yaşam Genetik hastalığı olan Mazlum Doruk Köseli yılmadı İTÜ'yü kazandı!
        SON DAKİKA