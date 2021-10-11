Film değil gerçek! 2.5 dakikada 1 milyonluk soygun

Geçtiğimiz Cuma günü sabah saat 05.00 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi Atik Alipaşa Menderes Sokak üzerinde bulunan iş hanının girişindeki gümüşçüde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında ticari araçla iş yerinin önüne gelerek araçtan şahıslardan 2'si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar iki buçuk dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL'yi alarak oradan uzaklaştı.
6 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayında şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi geldikleri iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon liralık gümüş ve parayı çalan hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları iş yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Gümüşçüde yaşanan hırsızlık olayı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ticari araçla iş yeri önüne gelen şahıslardan 2'si araçtan inerek etrafı gözetlemeye başladı. Diğer şahıslar da araçtan inerek ellerindeki levye ve demirle dükkanın kepengini kırarak içeri girdi. Dolaplarda ve raflarda bulunan gümüşleri alan hırsızlar daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan parayı da alan şahıslar kısa sürede iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı.