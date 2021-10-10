İklim değişikliğinin sonuçları! Kolera tifo sıtma artacak





YENİ HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

İklim değişikliği ile ilişkilendirilen sağlık sorunları sıcak ve soğukla ilişkili hastalıklar, ultraviyole radyasyonun yan etkileri, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları, gıda ve su ile geçen hastalıklar, değişen bulaşıcı hastalık etkenleri, vektörlerle ilişkili hastalıklar, ruhi sorunlar ve yeniden ortaya çıkan ve yeni hastalıklar olarak sıralanabilir. İklim değişikliği yaşlı ve çocuklar, enerjiye/teknolojiye erişimi kısıtlı olanlar, yoksullar, engelliler ve yalnız yaşayanlar gibi hassas grupları daha çok tehdit ediyor. Sıcaklık artışına bağlı olarak polen mevsiminin uzaması da astım gibi alerjik hastalıkları tetikliyor.