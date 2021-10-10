İklim değişikliğinin sonuçları! Kolera tifo sıtma artacak

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, "Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri" raporunu tamamladı. Rapora göre, küresel olarak 2-4 derecelik sıcaklık artışı sıtmanın artışına sebep olacak. Su kalitesinin de bozulması kolera, tifo, paratifo ve çocukluk çağı diyaresi gibi hastalıkların görülme sıklığı ve bunlara bağlı ortaya çıkan ölümlerin görülme oranlarını artıracak.
Sabah'ın haberine göre; TBMM Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, hazırladıkları "Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri" raporunun detaylarını şu sözlerle anlattı:
SICAKLIK 2- 4 DERECELİK ARTACAK
İklim değişikliği ve küresel ısınma, bütün dünyanın gündeminde olan ortak bir meselesi. İklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki yıllarda daha da hissedilir olacak. En iyimser tahmine göre 2100 yılında 1,8 derece artışı, en kötümser tahmine göre 4 derece artış olması bekleniyor.