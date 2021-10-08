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    1994 model Doğan SLX'ini hiç kullanmayan Abdullah Şimşek, 130 bin TL'lik teklifi görünce arabasını sattı

    Abdullah Şimşek, 1994 model Doğan SLX’ini hiç kullanmadı. Milyonerden gelen 130 bin liralık teklife sıcak baktı. Vasiyeti bozduran Şimşek, otomobilini sattı. Şimşek, "Alamaz diye o fiyatı söyledim. 'Tamam' deyince sözümden dönemedim" dedi.

    Vasiyet bozduran teklif!

    Antalya'da Abdullah Şimşek, fabrikadan çıktığı haliyle satın aldığı 1994 model Doğan SLX model 2 otomobiline garajında gözü gibi baktı. Aldığı günden bu yana hiç kullanmadı.

    Muayeneye bile çekiciyle yolladı. Ancak şans oyunu talihlisi Murat Tokmak'ın 3 aylık pazarlığı sonucunda bordo renkli aracı için gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi.

    Şimşek, daha önce çocuklarına 'hiçbir zaman satmayacağım' dediği otomobillerinden birini verdiği sözü çiğnememek adına satmak zorunda kaldığını belirtti. Murat Tokmak ise "Branda açılınca arabalara resmen aşık oldum. Turkuaz olanı da alacağım" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam 1994 model Doğan SLX'ini hiç kullanmayan Abdullah Şimşek, 130 bin TL'lik teklifi görünce arabasını sattı
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