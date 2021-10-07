Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.10.2021 16:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 16:48
    ABONE OL

    Türk sürücüsünün inadının sonucu! Aynı gişeden geçmeye çalışırken sıkışıp kaldılar

    Sürücülerin inatları bazen trafikte olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. İzmit'te TEM Otoyolu Batı gişelerinde de buna benzer bir olay yaşandı. İki sürücü aynı anda gişeden geçmek isteyince araçları sıkışıp kaldı.

    DHA
    Sebebi neydi ki?

    İzmit'te TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı.

    Araçların sıkıştığı gişe, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

    Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi.

        Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin 34 GHF 88 ve 34 NL 2095 plakalı otomobilleri çarpıştı.

        Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı.

        Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı.
            Türk düşmanı Kurz Türkiye için süper güç dedi!
            Haberler Yaşam Türk sürücüsünün inadının sonucu! Aynı gişeden geçmeye çalışırken sıkışıp kaldılar
                SON DAKİKA