İstanbul Karagümrük Teksas'a döndü! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma

İstanbul'un Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'ın aktardığına göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, hesaplaşmak için Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin de yer aldığı Sarmaşık Sokak'ta buluştu.
Birbirlerini görür görmez kurşun yağdırmaya başlayan taraflar adeta mahalleyi savaş alanına çevirdi. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. vurularak yaralandı.
Silah seslerinin yükselmesi üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, yıldırım müdahele ile sokağa indi. Olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, çatışmanın yaşandığı sokakta yakalanarak gözaltına alınırken, çatışmada kullanılan uzun namlulu 2 silah ve 1 tabancaya da el konuldu.