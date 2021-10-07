İstanbul Karagümrük Teksas'a döndü! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma

Dehşet anlarını anlatan genç Çağatay "Silahlı grup arasında eski arkadaşım vardı, küfürleşme meselesi yüzünden önceden tartışmıştık. Yanındakilerle birlikte markete girip beni darp ettiler. Daha sonra marketten çıkıp ellerindeki silahlarla birlikte başka bir yöne doğru ilerlediler. O esnada da havada kurşunlar uçuşmaya başladı. Evlere mermiler isabet etti, ortalık savaş alanına döndü" diye konuştu.

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