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    • Yaşam
    • 07.10.2021 12:36
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    • 07.10.2021 12:53
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    İstanbul Karagümrük Teksas'a döndü! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma

    İstanbul'un Fatih ilçesinde Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi’nin dibinde güpe gündüz vakit uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı. Çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. oldukları belirlenen iki kişi vurularak yaralandı. Polis merkezinin dibinde yaşanan çatışmaya yıldırım müdahalede bulunan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, Teksas’ı andıran dehşet anları ise kameralar tarafından işte böyle görüntülendi. Haberin detayları...

    İstanbul’da Teksas’ı andıran görüntüler

    İstanbul'un Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Sabah'ın aktardığına göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, hesaplaşmak için Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin de yer aldığı Sarmaşık Sokak'ta buluştu.

    Birbirlerini görür görmez kurşun yağdırmaya başlayan taraflar adeta mahalleyi savaş alanına çevirdi. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. vurularak yaralandı.

    Silah seslerinin yükselmesi üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, yıldırım müdahele ile sokağa indi. Olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, çatışmanın yaşandığı sokakta yakalanarak gözaltına alınırken, çatışmada kullanılan uzun namlulu 2 silah ve 1 tabancaya da el konuldu.

        Öte yandan kanlar içerisinde kalan yaralı baba oğul da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.



        ÇATIŞMASI ÖNCESİNDE DARP ETTİLER

        Öte yandan silahlı grubun çatışma öncesinde sokak üzerinde yer alan bir markete girdiği ve 16 yaşındaki Çağatay isimli market çalışanını darp ettiği ortaya çıktı.

        Dehşet anlarını anlatan genç Çağatay "Silahlı grup arasında eski arkadaşım vardı, küfürleşme meselesi yüzünden önceden tartışmıştık. Yanındakilerle birlikte markete girip beni darp ettiler. Daha sonra marketten çıkıp ellerindeki silahlarla birlikte başka bir yöne doğru ilerlediler. O esnada da havada kurşunlar uçuşmaya başladı. Evlere mermiler isabet etti, ortalık savaş alanına döndü" diye konuştu.

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