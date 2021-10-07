Gizli operasyon!

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği öne sürülen Aleyna Ağgül'ün davasıyla ilgili gariplikler dikkat çekiyor.

Aleyna'nın ölmeden bir gün önce emniyete verdiği şikayet dilekçesinde, kendisine yapılan tehditlerin sosyal medya hesabının yazışmalar bölümünde durduğunu belirttiği ortaya çıkmıştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Şimdi Aleyna'nın ailesi, talihsiz kızın bıraktığı notta işaret ettiği Gökhan A.'nın (42) tutuksuz yargılanması kararına itirazda bulundu. İtiraz Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedildi. Ardından da dosyaya gizlilik kararı verilmesi, tepkilere neden oldu. Ağgül'ün ailesi, kızlarının intihar etmediğini, öldürüldüğünü bir kez daha haykırdı. Aleyna'nın kesin ölüm sebebi ise otopsi raporu ile belirlenecek.