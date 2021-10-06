İstanbul Ataşehir'de rezidansta hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (48), geçen yıl 18 Eylül günü aynı belediyede çalışan E.Ö. ile birlikte bir restorana gitti. Yılmaz ve arkadaşının masasına bir süre sonra, Muhammed Demir (25) ile Emre Ateş (35) de oturdu.
Yılmaz, Demir ve Ateş, saat 02.30 gibi restorandan ayrılarak Demir ve Ateş'in kullandığı ofise gitti. Üçlü saat 03.00 gibi 8. katta bulunan 209 numaralı ofise birlikte giriş yaptı. Demir'in ifadesine göre, Ateş ve Yılmaz bir süre sonra yan odaya geçti. Ancak, saat 04.14'te Yılmaz'ın cansız bedeni binanın arka kısmında bulundu.
Demir ve Ateş hakkında müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasına göre, orada iki kişi daha vardı.