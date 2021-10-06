İstanbul Ataşehir'de rezidansta hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Olayın olduğu gece ofise giren 4 erkek şahıs var. Hepsinin kanlarında yakın miktarlarda kokain tespit edildi. Şeyda ise ileride düzeyde alkol almış, ayakta zor duruyor, sürekli sendeliyor.

Bu görüntü kamera kayıtları ile sabit. Dosyadaki sanık ve tanık ifadeleri çok sayıda çelişki içeriyor. Toplanmayan önemli deliller var. Buna rağmen sanıkların 1 gün dahi tutuklanmamış olmaları inanılır gibi değil" dedi.

DÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Şeyda Yılmaz'ın düşüş anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yılmaz'ın 8. katta bulunan 209 numaralı ofisin camından düştüğü görülüyor. Yılmaz'ın düşme esnasında binada bulunan çıkıntıya önce çarptığı ardından bahçeye düştüğü anlaşılıyor.