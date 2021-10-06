Hakimden eşine tekme ve yumruklu darp! Eşi affetti savcılık affetmedi

Kadına yönelik aile içi şiddet kültürel, dini, toplumsal, coğrafi ve ekonomik sınır tanımayan bir hak ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Bu kez kadına şiddet İstanbul'da bir erkek hakimden geldi.
Esenyurt'ta ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hakim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A.(44) ile ailevi nedenlerle tartışma yaşadı.
Yaşanan tartışma sırasında hakim, iddiaya göre aynı yastığa baş koyduğu karısını darp etmeye başladı. M.A., oğlunun gözü önünde annesini tekme ve yumruklarla dövmeye devam etti. Talihsiz kadın hastanede tedavi gördü. Aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa başvuran S.A., kocasının cezalandırılmasını istedi.