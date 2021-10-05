Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, hakkında flaş gelişme! Amcası da taciz etmiş

Ankara'da Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da Yusuf G. ile Mehmet A.'nın cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi oldu, zanlılar serbest kaldı.

Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Eda Nur Kaplan'ın, sahte kimlikle ifade verdiği tespit edilen oda arkadaşı Sıla F.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Kaplan daha önce de amcasının tacizine uğradı ancak annesi tarafından şikayetinden vazgeçirildi. Ayrıca Eda Nur'un taciz şikayetinden vazgeçmesi için Yusuf G. tarafından tehdit edildiğine dikkat çekildi.