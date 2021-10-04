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    • Yaşam
    • 04.10.2021 22:18
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    • 04.10.2021 22:20
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    Aydın'da bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

    Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan Ziya Öztürk isimli yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Öztürk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

    İHA
    Yaşlı adam evinde ölü bulundu

    Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

    Olay, Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı üzerindeki bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi.

    4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
    Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Ziya Öztürk'ün kardeşi ağabeyinin sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI
    Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir marifeti ile kapıyı açarak Öztürk'ün kardeşi ile birlikte eve girdi. Evde yapılan aramada Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk'ün ölüm haberi kardeşi ve yakınlarını yasa boğdu. Olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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    Haberler Yaşam Aydın'da bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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