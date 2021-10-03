Sofralar Sergisi 2021, ‘Doğa Dostu Yaşam’ kavramını etkinlik dünyasına taşıyor!

Sofralar Sergisi 2021, tüm katılımcı markalarla, gezegenimizin yaşaması için hiçbir zaman unutulmaması gereken 'Doğa Dostu Yaşam' kavramını etkileyici sunumlarla buluşturdu.

'Sofralar Sergisi'nin 2021 etkinliğiyle çok önemli bir amacı var: "Artık tüm davet ve etkinliklere farklı bir pencereden bakma zamanı! Sadece şık ve etkili olanın değil, insanlık için faydalı olanın yanındayız." Sürdürülebilir, sağlıklı, doğa dostu, zamansız, kusursuzluğa eleştirel bakabilen, yenilikçi sofralarla lüksün yeni tanımını sergiliyor...

Bu yıl serginin bir de konuk ülkesi var: İsveç. Sergi sırasında moderatörlüğünü KM Events kurucusu Meltem Bayazıt Tepeler'in yapacağı bir de mini panel yapılacak. Panelde geleneğini doğayı korumak üzerine kuran İsveç kültürünü, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson anlatacak. Doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan WWF Türkiye'nin Genel Müdürü Aslı Pasinli'de bir diğer konuşmacı olacak.

Bu butik etkinlikte tüm konsepti sahiplenen, çevre bilinci yüksek markalarla çok özel düzenlemeler hazırlandı. Sadece sofra tasarımlarıyla değil farklı sektörlerin de katıldığı sergi alanında, KM Events'in dokunuşlarıyla çarpıcı bir ambians yaratıldı.

Sponsor markalar arasında Karim Rashid imzalı SKALLOP koleksiyonuyla Kütahya Porselen; vegan ipek kullanarak yarattığı tasarımlarla Sorci and Fofa; İstanbul'un en iddialı dekorasyon merkezi olan Skayland Hom; nesilden nesile aktarılan zamansız sofra tasarımlarıyla Jumbo; İsveç'in ünlü yatak markası Hälsa; genç ve dinamik çizgileriyle yenilikçi mobilya tasarım markası İz-type Tasarım Stüdyosu ve yüzde 100 keten kumaşlarla doğa temalarını sofra tekstillerine taşıyan KM Home Collection yer alıyor.