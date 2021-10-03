Pitbull dehşeti! Amerikan Cocker cinsi köpeği parçalayarak öldürdü

'MAAŞIMLA ALDIĞIM EN GÜZEL ŞEY SENİN MAMANDI'

Sosyal medya hesabından köpeğinin ölüm haberini duyuran Tatbul, şu ifadeleri kullandı: "Sana nasıl veda edilir bilmiyorum. Açıkçası sensiz nasıl uyunur, sensiz nasıl uyanılır ve nasıl yaşanır bilmiyorum. Maaşımla aldığım en güzel şey senin mamandı. Kendimi en çok aşılarını zamanında yaptırabildiğimde sevdim.

Anahtar sesimi duyduğunda kapıda nefes nefese sesini duyardım ve kendimi sevilebilir hissederdim. 8 yıl boyunca benim ailem oldun. Açıkçası sensiz ne yapacağımı bilmiyorum ve hala burada aynı evdeymişiz gibi geliyor ve yokluğuna değil alışmak, kabullenmek için ne yapılır bilmiyorum.