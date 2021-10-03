Pitbull dehşeti! Amerikan Cocker cinsi köpeği parçalayarak öldürdü

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Berrak İpek Tatbul, 2 aylıkken sahiplendiği 'Kuzu' adını verdiği köpeğini 1 Ekim Cuma günü saat 00.30 sıralarında Fener Caddesi üzerindeki parka çıkardı.
Tatbul'un köpeğine, S.T. isimli kadının tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpek saldırdı. Karnından ağır yaralanan köpek, hayvan hastanesindeki müdahaleye rağmen kan kaybından öldü.
Tatbul, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne, pitbull sahibi S.T. isimli kadından şikayetçi oldu.