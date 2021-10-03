Lösemi hastası kızını iyileştiren doktorlara teşekkür için tır dorsesi kullandı (Yaşam haberleri)

Diyarbakır'da yaşayan nakliyat firması sahibi Abdurrahman ve ev hanımı Hayriye Alkış çiftinin kızları Rengin'e 8 yaşındayken akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konuldu. Rengin, Adana Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Aile, kızlarının tedavisi için ise Adana'ya taşındı. Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ile Prof. Dr. Bülent Antmen'in kontrolünde tedaviye başlandı. 45 gün yoğun bakımda kalmasına rağmen doktorların çabasıyla iyileşen Rengin, ailesini çok mutlu etti. Abdurrahman Alkış da TIR dorsesine yazdırdığı yazıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İngilizce ve Türkçe yazılan yazıyla tüm dünyayı dolaşacağını söyledi.

AYILTIP DÖVDÜLER

İstanbul Ataşehir'de motosikletiyle seyir halinde olan Doğukan Tepe, önüne çıkan bir araca korna çaldı. Araçtan inen 5 kişi, genci darp etti. 2 kez bayılan Tepe, hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların peşine düştü.

68 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 68 milyon 757 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 515 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 866'şar lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

KİTAPLARDA

İstanbul Kartal'da Arda Yurtsever, bisikletiyle evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınamadı. Günler sonra Aydos Ormanı'nda ağaca asılı halde cansız bedenine ulaşıldı. Acı sonla ilgili soruşturma başlatıldı. 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in babası Hakkı Yurtseven ise evladının lise sıralarında okuduğu ders kitaplarını ihtiyaç sahipleri için mahalle muhtarlığına bağışladı. BULUT YAMANDAĞ.

BOJİ'NİN İSTANBUL KEYFİ

Toplu taşıma ile İstanbul'u gezen sokak köpeği Boji'ye çip takıldı. Günde 29 durak gezdiği anlaşıldı.

RÜYA DEĞiL GERÇEK

İstanbul Kadıköy'de İslam Topal isimli vatandaş gece saatlerinde su içmek için uyandığı esnada telefonunun ekranında gelen ışığı fark edince gördükleri karşısında şoka uğradı. Topal, telefonunu eline aldığı sırada kendi kontrolü dışında girilen banka hesabındaki 25 bin liranın başka bir şahsa aktarıldığı dakikaları saniye saniye izledi. Olayın hemen ardından banka temsilcisiyle iletişime geçen Topal'a konuyla ilgili şikayette bulunması söylendi.

'BÜYÜK' EVLİLİĞE TAZMİNAT CEZASI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmeden istinaf mahkemesi kararını, kadının "maddi çıkar amacıyla evlendiği" tespitiyle bozdu. Yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddeden mahkeme, tarafların boşanmalarına ve kadının erkeğe 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.