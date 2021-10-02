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    • Yaşam
    • 03.10.2021 05:47
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    • 03.10.2021 05:47
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    Son dakika: Samsun'da gece yarısı silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberi... Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    İHA
    Samsun’da gece yarısı silahlı saldırı!

    Son dakika haberi... Samsun'da park halindeki aracın içinde oturan gençlere düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasiismail Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş park ettikleri aracın içinde otururken kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.

    Silahlı saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K.(19) ve Batuhan E. yaralanırken, Raif Y. ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ağır yaralanan Hakan Ateş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Silahlı saldırıda araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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