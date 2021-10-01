Daha 22 yaşında paraya para demiyor! Bu proje çok tutar! Üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

Ülkemizde son dönemde süs tavukçuluğu oldukça yayın hale geldi. Süs tavuğu yetiştirerek iyi para kazanabilmek mümkündür. Yumurta yetiştirerek para kazanmaktan çok daha değişik bir gelir kapısı olduğunu söylemekte yarar var. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaşam sürdüren Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 sene evvelce kuzeni vasıtası ile tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 tür tavuk aldığını ardından ise dünyaca kabul gören ve aranan farklı ırklara ait süs tavuklarının miktarını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını bildiren Gün, 4 senede 20 tür ve renkte 50'nin üstünde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.
TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu bildiren Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla yalnızca yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, istekleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ÖZEL YEM HAZIRLIYOR
Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini dile getiren Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak amacıyla can attığını belirtti. Gönüllerini alabilmek amacıyla tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi amacıyla bir evlat olduğunu dile getiren Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği davetinde bulundu.