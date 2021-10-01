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    • Yaşam
    • 02.10.2021 08:58
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    • 02.10.2021 08:58
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    Daha 22 yaşında paraya para demiyor! Bu proje çok tutar! Üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

    Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen istekleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı. Bu anlamda süs tavukçuluğu nasıl yapılır? Sorusunun cevabının araştırılarak bilgi edinilmesi ondan sonra süs süs tavuğu yetiştirerek İyi para kazanabilmek mümkündür. Bu faaliyetin meraklısı da çok yaygındır. Yumurta yetiştirerek para kazanmaktan çok daha değişik bir gelir kapısı olduğunu söylemekte yarar var.

    Daha 22 yaşında para üstüne para kazanıyor! Taleplere yetişemiyor

    Ülkemizde son dönemde süs tavukçuluğu oldukça yayın hale geldi. Süs tavuğu yetiştirerek iyi para kazanabilmek mümkündür. Yumurta yetiştirerek para kazanmaktan çok daha değişik bir gelir kapısı olduğunu söylemekte yarar var. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde yaşam sürdüren Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 sene evvelce kuzeni vasıtası ile tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 tür tavuk aldığını ardından ise dünyaca kabul gören ve aranan farklı ırklara ait süs tavuklarının miktarını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını bildiren Gün, 4 senede 20 tür ve renkte 50'nin üstünde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.

    TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

    Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu bildiren Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla yalnızca yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, istekleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    ÖZEL YEM HAZIRLIYOR

    Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini dile getiren Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak amacıyla can attığını belirtti. Gönüllerini alabilmek amacıyla tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi amacıyla bir evlat olduğunu dile getiren Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği davetinde bulundu.

        SÜS TAVUKÇULUĞU NASIL YAPILIR?

        Süs tavukçuluğu nasıl yapılır? Sorusunun cevabının araştırılarak bilgi edinilmesi ondan sonra süs tavuğu yetiştirerek İyi para kazanabilmek mümkündür. Bu faaliyetin meraklısı da çok yaygındır. Yumurta yetiştirerek para kazanmaktan çok daha değişik bir gelir kapısı olduğunu söylemekte yarar var. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        SÜS TAVUKÇULUĞU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

        Bilinenin aksine civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra şekerli su ile beslenilmesinin normal su ile beslenilmesine göre rastgele bir yarar sağladığı mutlaka yanlıştır.

        Civcivler amacıyla su hayati ehemmiyet taşımaktadır. İlk 3 ay amacıylade sürekli dinlendirilmiş su verilmesi ve olası ise İlk 10 gün süresince ılık suyun civcivlere verilmesi onlar amacıyla daha uygun olanıdır.

        Cinsiyet tahmini suretiyle civcivlerin boynunun, gagasının, kanadının yada kuyruğunun kurcalanmasına lüzum yoktur. 3 ay amacıylade hangi civcivin cinsiyetinin ne bulunduğu anında meydana çıkacaktır.

        Son günlerde yaygınlaşan bakım ile alakalı ve gelişim ile alakalı Probiyotik etkileri son derece mühim katkılar gerçekleştiren bir uygulamadır. Yavru tavuklara Probiyotik Yani işin ehli bireylerin tavsiye ettiği sıklık ve miktarda verilmelidir.

        Ana kucağı ve cücük kafeslerinden ayrılabilme vakti ikinci haftadan itibaren başlayacaktır. Yani biyolojik olarak civcivler, annelerinden ısı dengelerini sağlayabilme ve vakti kendileri yönünden değerlendirebilmeleri yönünden 2 hafta sonra kendi başlarına hareket etmeye ya da gezmeye çalışırlar.

        Dezenfektan ya da bitlerin ölmesi amacıyla hayvanların altlarına katiyen kireç serpilmemeli. Zira bunun yararsından çok civcivlerin ayaklarına zarar vereceği unutulmamalıdır.
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        Haberler Yaşam Daha 22 yaşında paraya para demiyor! Bu proje çok tutar! Üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor
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