Daha 22 yaşında paraya para demiyor! Bu proje çok tutar! Üniversiteli, hobisini ticarete dönüştürdü taleplere yetişemiyor

SÜS TAVUKÇULUĞU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Bilinenin aksine civcivlerin yumurtadan çıktıktan sonra şekerli su ile beslenilmesinin normal su ile beslenilmesine göre rastgele bir yarar sağladığı mutlaka yanlıştır.

Civcivler amacıyla su hayati ehemmiyet taşımaktadır. İlk 3 ay amacıylade sürekli dinlendirilmiş su verilmesi ve olası ise İlk 10 gün süresince ılık suyun civcivlere verilmesi onlar amacıyla daha uygun olanıdır.

Cinsiyet tahmini suretiyle civcivlerin boynunun, gagasının, kanadının yada kuyruğunun kurcalanmasına lüzum yoktur. 3 ay amacıylade hangi civcivin cinsiyetinin ne bulunduğu anında meydana çıkacaktır.

Son günlerde yaygınlaşan bakım ile alakalı ve gelişim ile alakalı Probiyotik etkileri son derece mühim katkılar gerçekleştiren bir uygulamadır. Yavru tavuklara Probiyotik Yani işin ehli bireylerin tavsiye ettiği sıklık ve miktarda verilmelidir.

Ana kucağı ve cücük kafeslerinden ayrılabilme vakti ikinci haftadan itibaren başlayacaktır. Yani biyolojik olarak civcivler, annelerinden ısı dengelerini sağlayabilme ve vakti kendileri yönünden değerlendirebilmeleri yönünden 2 hafta sonra kendi başlarına hareket etmeye ya da gezmeye çalışırlar.

Dezenfektan ya da bitlerin ölmesi amacıyla hayvanların altlarına katiyen kireç serpilmemeli. Zira bunun yararsından çok civcivlerin ayaklarına zarar vereceği unutulmamalıdır.