Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan şoke etti! Doktorlar bile şaşkın...

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Doç. Dr. Acat, "Hastamız bana öksürük şikayeti ile geldi. Akciğer tomografisinde sağ alt lob bronşu komşuluğunda lezyon görünüyordu. Bronkoskopi yaptım ve yabancı bir cisim gördüm. Sonra biyopsi pensi ile çıkardım. Çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük ve çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

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