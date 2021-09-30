Öksürük şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan şoke etti! Doktorlar bile şaşkın...

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinden çıkan çekirdek doktorları bile şaşkına çevirdi.
Karabük'te Hatice Ulusoy (57) isimli kadın, öksürük şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
AYLAR ÖNCE YEDİĞİ KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇIKTI
Yapılan tetkiklerde kadının akciğerlerinde bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla alınan cismin kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı.
Göğüs Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat'ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hastanın aylar önce kabak çekirdeği yediği öğrenildi.