Malatya’dan çıktı ünü sınırları aştı! 115 ülke onun peşinde





"KAYISI BU FİYATLARI HİÇBİR ZAMAN GÖRMEDİ"

Şire Pazarı'nda işletmeci olan Cumali Alışık, fiyatların çok iyi olduğunu ve fiyatların rekor seviyede olduğunu belirterek "Piyasa bu sene çok iyi, fiyatlar çok güzel. Şu anda fiyatlar 40 ile 45 TL arasında. Kayısı bu fiyatları hiçbir zaman görmedi. Geçen yıl en yüksek fiyatlar 20-22 arasıydı. Fiyatlar ilk kez bu kadar arttı. Şu andaki fiyatlar tarihi bir rekor. Kayısının yüzde 75'i üreticiden çıktı. Üreticinin elinde yüzde 25 kadar ürün kaldı" dedi.