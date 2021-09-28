Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.09.2021 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 13:11
    ABONE OL

    Malatya'dan çıktı ünü sınırları aştı! 115 ülke onun peşinde

    Malatya'da üretilen kuru kayısıda fiyat 50 TL'ye çıktı. 2020-2021 döneminde toplam 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapılırken, 291 milyon dolar gelir elde edildi. Yeni dönemde 100 bin ton ihracat hedeflenirken, Uzak Doğu piyasasına gönderilen ürün miktarında artış bekleniyor.

    Malatya’dan çıktı ünü sınırları aştı! 115 ülke onun peşinde

    Malatya'dan 115 ülkeye ihraç edilen kuru kayısıda tavan fiyat 50 TL'yi gördü. Covid-19 pandemi sürecine rağmen 2020-2021 kuru kayısı sezonunda 115 ülkeye 87 bin ton ihracat yapılırken 291 milyon dolar gelir elde edilmişti. Kuru kayısı ihracatında pazarın zirvesinde ABD bulunurken, Almanya ve Fransa da listenin devamını oluşturuyor. 2021-2022 sezonunda 100 bin ton kuru kayısı ihracatı hedeflenirken Uzak Doğu piyasasına yapılan ihracatın artması bekleniyor.

    Ürün rekoltesinin düşük olması ve yurt dışında kuru kayısıya olan talebin artmasıysa ürünün fiyatını arttırdı. Üreticinin ihracatçıya ulaşmasında etkin rol oynayan Malatya kent merkezindeki Şire Pazarı'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 50 TL'ye satıldı. Öte yandan kuru kayısı; 31 ile 50 TL arasında, 1 No'lu şekerpare kayısı 43 TL'den, gün kurusu kayısı; 42,50 TL'den, kesmelik kuru kayısı; 28,50 TL'den satılıyor. Geçmiş yıllara oranla fiyatların yüksek olduğu kuru kayısıdaki artış adeta altın ile yarışıyor.



    "KAYISI BU FİYATLARI HİÇBİR ZAMAN GÖRMEDİ"
    Şire Pazarı'nda işletmeci olan Cumali Alışık, fiyatların çok iyi olduğunu ve fiyatların rekor seviyede olduğunu belirterek "Piyasa bu sene çok iyi, fiyatlar çok güzel. Şu anda fiyatlar 40 ile 45 TL arasında. Kayısı bu fiyatları hiçbir zaman görmedi. Geçen yıl en yüksek fiyatlar 20-22 arasıydı. Fiyatlar ilk kez bu kadar arttı. Şu andaki fiyatlar tarihi bir rekor. Kayısının yüzde 75'i üreticiden çıktı. Üreticinin elinde yüzde 25 kadar ürün kaldı" dedi.



        "KAYISI GERÇEK DEĞERİNİ KISMEN BULDU SAYILIR"
        Şire Pazarı'nda işletmeci olan Deniz Yılmaz, kayısının gerçek değerini bulduğunu ifade ederek, "Fiyatlar yıl itibariyle güzel, rekolteye oranla. Kayısı gerçek değerini kısmen buldu sayılır. Kayısı fiyatları 40 ile 50 TL arasında seyrediyor. Üreticiden 40 - 45 arasında alıyoruz, 45-50 arasında satıyoruz. Ürün görüntüde yok ama abartıldığı kadar da değil. Fiyatlar yükseldikçe satışta düşüyor. Geçtiğimiz yıllara bakarsan da güzel fiyatlar" ifadelerini kullandı.



        "200 KÖK AĞACIM VAR, 300 KİLO KURU KAYISI OLDU"
        Kayısı üreticisi Ahmet Aydın, artan gübre ve ilaç fiyatlarından yakınarak "Kayısı fiyatları bu aralar yüksek ama böyle gider mi bilmiyoruz. Bu aralar yükseliyor. Fiyatlardan bu aralar memnunuz. İlaç fiyatlarına baktığınız zaman aslında memnuniyetlik yok. İlaç ve gübre fiyatları çok yükseliyor. Ona göre kayısı yokluğundan yükseliyor. Kayısı olsa fiyatlar o kadar yükselmez. Benimde 200 kök ağacım var, 300 kilo kuru kayısı oldu. Kayısı olmadığı için ürün pahalı" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Yaşam Malatya'dan çıktı ünü sınırları aştı! 115 ülke onun peşinde
            SON DAKİKA