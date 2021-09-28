"Eve alkollü gelip çocukları dövüyordu" İstanbul'da 2. Melek İpek vakası

Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek, tahliye edildi. Olayın bir benzeri İstanbul'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan eşinin kapısına dayanarak küfürler savuran Ahmet Özdemir, kapıyı açan eşini darp etmeye çalıştı.

'BAŞKASIYLA BİRLİKTEYDİ'

Bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği bıçağı savuran Nuran Özdemir eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Özdemir, "Amacım öldürmek değildi. 3 yıldır başka bir kadınla yaşıyordu. Alkollü bir şekilde eve gelerek hem beni hem de çocuklarını darp ediyordu" dedi.

Eşi yüzünden icralık olduğunu da söyleyen Nuran Özdemir tutuklandı. Atakan IRMAK