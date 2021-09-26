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    Kocaeli'de zalim adam, 9 aylık bebeğinin gözü önünde eşine işkence edip öldürdü

    Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin gözü önünde eşi Hatice Senem’e 2 gün boyunca işkence etti. Ardından başına sert bir cisimle vurarak katletti. Daha önce de cezaevine girip çıkan katilin yakınlarına "Biz aşiretiz, adam keseriz" dediği öğrenildi.

    Önce işkence sonra infaz

    Kocaeli Derince'de önceki gece 3 yıl önce dünyaevine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Olay büyüyünce kavga çıktı. Sinirlenen koca, 9 aylık bebeği olan eşine 2 gün boyunca feci şekilde işkence etti.

    Daha sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Korkunç olay ise gece devriye gezen polis ekiplerinin şüphe üzerine gittikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaşması üzerine aydınlığa kavuştu. Gözaltına alınan katil koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de zalim adam, 9 aylık bebeğinin gözü önünde eşine işkence edip öldürdü
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