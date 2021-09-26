Isparta'da Alişan Soylu'dan 4 gündür haber alınamıyor (Yaşam haberleri)

SONGÜL EFKARLI!

Türkücü Songül Karlı, 2012'de Metin Yüncü ile tanıştı. Nikah kıydı. Ancak 5 yıl sonra boşandı. "Beni 30 milyon TL dolandırdı" deyip savcının kapısını çaldı. Şu suçlamaları yaptı: "Metin kendisini işadamı olarak tanıttı. Kandırdı. 27 milyon TL'lik arsama sahte evrakla el koyup sattı. Evliliğimiz boyunca kasadan 1,5 milyon lirayı cebe attı. Eski karısına ev ve araba aldı. Boşandıktan sonra tekrar evlenmemiz için baskı yaptı, tehdit etti. Metin'in, ikizi Çetin'in kimliğini kullanarak eski eşlerini de dolandırdığını öğrendim. Hepsinden şikayetçiyim." Bunun üzerine savcı Metin Yüncü ve onunla hareket eden Barbaros A. ve Sezai T.'ye 10 yıl hapis istemiyle dava açtı. İlk duruşma Ocak ayında.

HAKİM SEPETLEDİ!

Bir boşanma davası, ilginç ifadeleri gündeme taşıdı. Anlaşamayan çift, boşanma davası açtı. Yerel mahkeme eşleri eşit kusurlu bulup boşadı. Ancak Yargıtay, kararı bozdu. 2. Hukuk Dairesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi: 'Popon sepet gibi' şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ

GÖZYAŞI SALLY

Irak'lı Sally Ali Challab Al-Abbood, 24 gün önce sırra kadem bastı. Vahşice katledildiği anlaşıldı. Cani Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürüp parçalandığı açıklandı. Genç kızın cesedinin bulunması için çöplükte geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Dün de arkadaşları genç kız için anma etkinliği yaptı. Al-Abbood'un arkadaşları, öldürüldüğü değerlendirilen genç kızın fotoğrafının bulunduğu alanda mum ve tütsü yaktı. Birbirlerine sarılarak üzüntülerini dile getiren genç kızın arkadaşlarından bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı.

VİCRAN YARASI

Yalova'da Dr. Güven Mete, ameliyatta Seher Uygun'un (50) toplardamarını yanlışlıkla kesti. Hastanın böbrekleri iflas etti. Hatayı fark eden Dr. Mete, "Böbreğimi hastaya bağışlayın" diyerek hayatına son verdi. Ancak Uygun'un çilesi bitmedi. Böbreğini kaybeden kadın, Yalova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hastaneye 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak dava reddedildi. Karşı tarafın avukat ücretini de Uygun'un ödemesine karar verildi. Kadın davayı kaybedince; hastane avukatları vekalet ücretinin tahsili için Uygun'a icra takibi başlattı. Kadının emekli maaşına haciz kondu. Avukatı Erdi Yıldız ise mahkemenin verdiği kararı istinafa götürdü. Uygun ise 'Mağdurum' diyerek yardım istedi.

EMLAKÇILAR TEPKİLİ!

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, fahiş kira fiyatlarının kendilerini de mağdur ettiğini söyledi. Bazı ev sahiplerinin kiracılara "Ya yüzde 60 arttır, ya da evden çık" baskısı yaptığını, bazılarının ise emlakçı gibi komisyon aldıklarını iddia etti. Alpay Hacıoğlu "Mal sahibi evi kendi ilana veriyor. Öğrenci arayınca, 'Emlak komisyon ücreti de vereceksiniz' diyor. Ayrıca çıktıktan sonra ise yeni kiracı adayına daha yüksek fiyatlara veriyor. Ev sahiplerinin bu tavrı biz emlakçıları da mağdur ediyor" dedi.

AORTUNU KESTİLER

İstanbul'da şeker hastası Murtaza Tunç, Prof. Dr. Alper Çelik'e gitti. Metabolik cerrahi operasyonu geçirdi. Ameliyatta aort damarı kesildiği için ölümden döndüğünü 10 gün sonra öğrendi. Hastaneyi de doktoru da şikayet etti: Beni yarım bıraktılar! .DİLAN KAYA.

SADIK DOST

Bodrum'dan İzmir'e misafirliğe giden Serdar Maya (29), dönüşte silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Birlikte seyahat ettiği köpeği ise başından bir an olsun ayrılmadı. Sır infaz, araştırılıyor.