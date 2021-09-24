Meleklerin cinsiyeti var mıdır? Melekler neden kanatlı ve kız şeklinde çiziliyor? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Melekler Yüce Allah'a ibadet etmek ve kendilerine verilen görevi yapmakla yükümlü olan nurdan yaratılmış kullardır. Meleklerin cinsiyeti yoktur. Yemez ve içmezler. Allah'a isyan etmezler. Sadık ve temiz Müslüman'a bir simgedir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim, meleklerin kız-kadın gibi bir cinsiyetle anılmasını kabul etmez: "Rabbiniz erkek çocukları seçip ayırdı da kendisine kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük söz söylüyorsunuz!" (İsra/40).
Kız veya erkek çocuklardan birini Allah'a yakıştırmayı Kuran şiddetle eleştirir. Her şey O'nun mahlukudur. Başka bir ayette de "Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri dişi kabul ettiler." (Zuhruf/19) denilir.
Böylece melekler üzerinde cinsiyet yorumu yapanların yanıldığı ve haksızlık yaptığı vurgulanır. Ancak meleklerin kanatlı olduğu Kur'an'da ifade ediliyor. Bu kanatların şekli, mahiyeti, yapısı, yüce Allah'ın bildiği gibidir. Kanatlar göğe yükselmeyi, engin ufku, haber taşımayı, hızı ve gücü sembolize eder. Melekler bu nedenle de kanatlı yaratılmış olabilir. "Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur!" (Fatr/1).