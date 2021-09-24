Meleklerin cinsiyeti var mıdır? Melekler neden kanatlı ve kız şeklinde çiziliyor? | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

DÜNYA GÜNÜN BİRİNDE YOK OLACAK MI?

Sadece dünyanın değil, evrendeki her şeyin sonu vardır. Dünya, içinde yaşadığımız geçici bir yurt olarak Kur'an'da anlatılır. Ahiret ise nihai karar ve yaşama yeridir. Aslında kişi dünyaya geldiği andan itibaren bu gerçeği kabullenmiştir. Hayatımızda benzeri oldubitti veya kabullerle bir arada yaşamıyor muyuz? Buna bir itirazımız da olmuyor. Dünyanın geçici olduğu, diğer dinlerde de kabul edilir.