Denizli'de yaşı kadar suç kaydı çıktı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 2011 yılında işlediği hırsızlık ve beldede sahtecilik suçundan dolayı hakkında yaklaşık 15 yıl hapis cezası bulunan Selim S. (39) isimli hükümlünün yerini tespit etti.