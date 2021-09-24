BTS diğer adıyla Bangtan Boys grubunun yeni şarkısının çıkacağı tarih sık sık araştırılıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan BTS üyeleri, daha sonradan BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibini yayınlamıştı. Peki, BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu? İşte merak edilenler...
BTS YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
BTS grubunun yeni şarkısını çıkaracağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde BTS üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS'nin BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibi yayınlandı.
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BTS BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NDA
Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS grubunun BM'de çekilmiş bir klibi yayınlandı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Elçi olarak atanan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, New York'ta 76. BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un konuşmasının ardından BTS üyeleri kürsüye çıktı.