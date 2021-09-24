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    • Yaşam
    • 24.09.2021 07:40
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    • 24.09.2021 07:48
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    BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu?

    BTS yeni şarkısının ne zaman çıkacağı merak konusu oluyor. Müzik grubunun yeni şarkısını hangi tarihte çıkaracağı arama motorları üzerinden araştırılıyor. BTS üyeleri geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu'nda bir klip yayınlanmışlardı. Peki, BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu? İşte merak edilen tüm bilgiler...

    BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak?

    BTS diğer adıyla Bangtan Boys grubunun yeni şarkısının çıkacağı tarih sık sık araştırılıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan BTS üyeleri, daha sonradan BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibini yayınlamıştı. Peki, BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu? İşte merak edilenler...

    BTS YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

    BTS grubunun yeni şarkısını çıkaracağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde BTS üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS'nin BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibi yayınlandı.

    İşte haberin devamı;

    BTS BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU'NDA

    Dünyanın en popüler K-pop gruplarından BTS üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS grubunun BM'de çekilmiş bir klibi yayınlandı.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Elçi olarak atanan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, New York'ta 76. BM Genel Kurulu'nda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Onyılı toplantısına katıldı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un konuşmasının ardından BTS üyeleri kürsüye çıktı.

        Grup üyeleri konuşmalarında, bugünü hayatın güzelliklerinin bir sonu olarak değil aksine daha iyi başlangıçları karşılama fırsatı olarak görme mesajı verdi.

        Konuşmanın ardından BTS'nin BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibi yayınlandı. BTS üyeleri 2018'de de BM'de bir konuşma yapmıştı.

        BTS HAKKINDA

        BTS, diğer adıyla Bangtan Boys Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir. BTS, ilk teaserları 26 Mayıs'ta çıkmadan önce de, yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde hayran kazanmış bir gruptur.

        12 Haziran 2013'te "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı 'No More Dream'i yayınlayarak resmî olarak çıkışlarını yapmış oldular. Kliplerindeki ve şarkıdaki alışılmamış ögeler birçok hayranın ilgisini çekti. İlk performanslarını -No More Dream, We're Bulletproof Pt.2, Like- 12 Haziran'da albüm tanıtımı için yapılan showcasede sahnelediler. Yazdıkları şarkı sözleri, danslarıyla ve freestyle (doğaçlama) rapleriyle kısa sürede ilgi odağı oldular.

            BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

            The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı.
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