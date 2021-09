BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu?

BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı.