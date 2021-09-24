BTS diğer adıyla Bangtan Boys grubunun yeni şarkısının çıkacağı tarih sık sık araştırılıyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan BTS üyeleri, daha sonradan BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibini yayınlamıştı. Peki, BTS yeni şarkısı ne zaman çıkacak? 2021 BTS yeni şarkısı adı nedir? BTS kimdir, ne zaman kuruldu? İşte merak edilenler...

BTS YENİ ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

BTS grubunun yeni şarkısını çıkaracağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde BTS üyeleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmanın ardından BTS'nin BM Genel Kurulu'nda çekilmiş "Permission to Dance" klibi yayınlandı.

İşte haberin devamı;