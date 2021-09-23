Bahçelievler'de hareketli anlar! Pompalı tüfeği polise doğrultan saldırgan omzundan vuruldu

İstanbul Bahçelievler'de hareketli anlar yaşandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki inşaatta yaşanan kavga sonrasında dışarı çıkan H.K. elindeki pompalı tüfekler etrafa tehditler savurmaya başladı.
POLİSE SİLAH ÇEKİNCE VURULDU
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsa elindeki silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak H.K. silahı doğrultunca polislerin açtığı ateş sonrasında omuzundan yaralandı.
PATLAK LASTİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polis ekipleri, durması için kamyonun lastiğine de ateş etti. Ancak şahıs patlak lastikle ve omuzunda yaralı şekilde bir süre daha kaçmaya devam etti. Artık ilerleyemeyeceğini anlayan H.K. bir sokağa girmek istediği sırada park halindeki araca çarparak durdu.