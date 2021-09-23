Bahçelievler'de hareketli anlar! Pompalı tüfeği polise doğrultan saldırgan omzundan vuruldu





PATLAK LASTİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri, durması için kamyonun lastiğine de ateş etti. Ancak şahıs patlak lastikle ve omuzunda yaralı şekilde bir süre daha kaçmaya devam etti. Artık ilerleyemeyeceğini anlayan H.K. bir sokağa girmek istediği sırada park halindeki araca çarparak durdu.