Aksaray'da feci kaza! Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2’si bebek 17 yaralı

Kaza, Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki 71 DL 099 plakalı Ford marka minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali D. (45) yönetimindeki 80 HJ 005 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.
Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.