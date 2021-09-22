Adana'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı yakınlarına itiraf etti! Dehşet evine böyle girildi

Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. 'Kızıma bıçak çekti' diyerek sopayla da dövdüm, bıçağı da bacağına batırdım ama kızımı kurtaramadım." Tuğba D.'nin ağabeyi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.

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