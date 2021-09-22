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    • Yaşam
    • 22.09.2021 12:59
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    • 22.09.2021 13:08
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    Adana'da korkunç cinayet! Karısını bıçakladı yakınlarına itiraf etti! Dehşet evine böyle girildi

    Adana'da tartıştığı karısını evde bıçaklayarak öldüren cani, daha sonra yakınlarının yanına giderek olayı itiraf etti. Yakınlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, camdan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. Zanlı gözaltına alınırken, hayatını kaybeden talihsiz kadının annesi "Kızımı kurtaramadım" diye feryat etti.

    Korkunç cinayet! Dehşet evine böyle girildi
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    Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Burhan D. evde tartıştığı karısı Tuğba D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Burhan D. olayın ardından yakınlarının yanına giderek eşini bıçakladığını anlattı. Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi. Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

    Alınan bilgiye göre, Burhan D, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlattı.

    Burhan D'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edildi. Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi.

    CESEDİ YATAK ODASINDA BULUNDU
    Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı. Maktulün annesi Rukiye Ç, olay yerindeki gazetecilere, damadının kıskançlık ve kumar alışkanlığı nedeniyle kızının 14 yıldır sorun yaşadığını ileri sürdü.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI
        Polis ekipleri, zanlı kocayı 3 çocuğuyla gittiği yakınlarının evinde gözaltına aldı. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        'KIZIMI KURTARAMADIM'
        Haberi alınca evin önüne koşan anne Rukiye Ç.'ye, bir süre kızı Tuğba D.'nin hayatını kaybettiği söylenmedi. Bu sırada sinir krizi geçiren Rukiye Ç., kadın cinayetlerini hatırlatarak şunları söyledi: "Kadına şiddet gösterenler, serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Herkes kadına şiddete karşı gelecek. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı.

        Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. 'Kızıma bıçak çekti' diyerek sopayla da dövdüm, bıçağı da bacağına batırdım ama kızımı kurtaramadım." Tuğba D.'nin ağabeyi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.

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