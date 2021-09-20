Son sürat vurgun! Tam 2 milyon euro kandırıldı (Yurttan ve dünyadan haberler)

Fransa'nın Formula 1 şampiyonu Pierre Barroso, pandemide ticaret yapmak için kolları sıvadı. İzmir'e gelerek ülkesine maske ve eldiven ihracatı için şirket açtı. Bu sırada Fransa'dan üniversite arkadaşı K.H'nin vasıtasıyla çok sayıda kişiyle tanıştı. Ticaret yapacakken dolandırıcılar tarafından sahte evrak ve belgelerle tam 2 milyon euro kandırıldı! "Dolandırıcıların eline düştüm. Sahte evrakla paramı aldılar. Mahkeme süreci hala sürüyor. Çete üyelerinden 2 tanesi firari ve hala aranıyorlar" açıklaması yaptı.
CELAL ŞENGÖR'E SORUŞTURMA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisi Saniye Güven Neumann'a söylediği cinsel taciz sözlerini canlı yayında gülümseyerek anlattı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istedi. Bu olayların ardından İTÜ Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
CESUR YÜREK
Adana'da Suriyeli Hüseyin El Hasan, 3.5 ay önce kalbi dışarıda dünyaya geldi. Hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 uzmanın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonla kalbi göğüs içerisine yerleştirildi. Doktorlar, dün taburcu edilen Hüseyin'in iyileşmesi için 'Mucize' dedi.
VATAN EVLADI
Tokat'ta yaşayan Ahmet Durmaz (51), seneler önce Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. 1995'te askere gitti. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda katıldığı operasyonda mayına basarak sağ bacağını kaybetti. Ancak vatan sevgisi hiç eksilmedi. GATA'daki tedavisi sonrası öğretmenliğe dönen Durmaz, yüzlerce öğrenciyi mezun etti. "Severek yaptığım mesleğimi sürdüreceğim" dedi.
ESTETİK PİK YAPTI
Pandemi, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Estetik operasyonlar da onlardan biriydi. Online toplantıdaki görüntüsünü beğenmeyenler, estetik merkezine akın etti! Burun ameliyatlarına ilgi 2-3 kat yükseldi! KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "İş yoğunluğundan dolayı ertelenen ameliyatlar, pandemide yapıldı. Özellikle meme estetiğinde büyük artış var" dedi.
KESKİN ZEKA!
Bursa'da 4 yaşında piyano çalmayı öğrenip 7 yaşında Avrupa'da tüm kategorilerde en iyi olmayı başaran Ali Keskin, yine bir başarıya imza attı. Bulgaristan'da düzenlenen "8. İnternational Music Competition Heirs Of Orpheus" piyano yarışmasında en küçük katılımcı olarak 10 yaş ve altı kategoride ikinci olmayı başardı.
KIYAFET TARTIŞMASI BOŞANMA SEBEBİ
İstanbul'da yaşayan S.A. isimli erkek, karısının giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalelerde bulunarak kendisine sosyal şiddet uyguladığını belirtti. Boşanmak istedi. Mahkeme kabul etti. Bölge İdare Mahkemesi, reddetti. Dosya Yargıtay'a gitti. Hukuk Dairesi, "Kadının, erkeğin giyim tarzına ve katılacağı toplantılara karışması, boşanma sebebidir" dedi. (HALİT TURAN)
TÜRK PİLOT YÜKSEK UÇTU
Türk Hava Yolları (THY) pilotu Kaan Özenmiş, ABD'de gerçekleştirilen paraşüt atlayışında 77 sporcu arasında yer aldı. Baş aşağı saniyede 280 kilometre düşen sporcular 55 saniyelik serbest düşüş süresi içerisindeki farklı şekli oluşturmayı başardı. FAI hakemleri tarafından yapılan inceleme sonunda yapılan atlayış, iki farklı şekil yapabilen en büyük Dikey Formasyon Dünya Rekoru olarak kayıtlara geçti.
CANKURTARAN!
Sinop'ta meydana gelen selden sokak köpekleri de etkilendi. 77 yaşındaki Mehmet Akçay adındaki hayvansever, can dostlarını sahiplendi. 11'i yavru 19 köpeği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurucusu olduğu Mehmet Amca Yaşam Alanı'na (MAYA) nakletti. Böylece koruma altına aldığı köpek sayısı, 100'ü geçti.
ANTİKA ZEYTİNİ
İstanbul'da zeytin bidonları incelendi. Roma dönemine ait 86 tarihi eser ele geçirildi.
DAVULCU SOYGUNU
Samsun'da davulcu O.S, zurnacı H.G'nin yolunu kesti. Tokmakla döverek 10 bin lira gasp etti.
CELAL ŞENGÖR'E SORUŞTURMA
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisi Saniye Güven Neumann'a söylediği cinsel taciz sözlerini canlı yayında gülümseyerek anlattı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istedi. Bu olayların ardından İTÜ Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
CESUR YÜREK
Adana'da Suriyeli Hüseyin El Hasan, 3.5 ay önce kalbi dışarıda dünyaya geldi. Hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 uzmanın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonla kalbi göğüs içerisine yerleştirildi. Doktorlar, dün taburcu edilen Hüseyin'in iyileşmesi için 'Mucize' dedi.
VATAN EVLADI
Tokat'ta yaşayan Ahmet Durmaz (51), seneler önce Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. 1995'te askere gitti. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda katıldığı operasyonda mayına basarak sağ bacağını kaybetti. Ancak vatan sevgisi hiç eksilmedi. GATA'daki tedavisi sonrası öğretmenliğe dönen Durmaz, yüzlerce öğrenciyi mezun etti. "Severek yaptığım mesleğimi sürdüreceğim" dedi.
ESTETİK PİK YAPTI
Pandemi, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Estetik operasyonlar da onlardan biriydi. Online toplantıdaki görüntüsünü beğenmeyenler, estetik merkezine akın etti! Burun ameliyatlarına ilgi 2-3 kat yükseldi! KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "İş yoğunluğundan dolayı ertelenen ameliyatlar, pandemide yapıldı. Özellikle meme estetiğinde büyük artış var" dedi.
KESKİN ZEKA!
Bursa'da 4 yaşında piyano çalmayı öğrenip 7 yaşında Avrupa'da tüm kategorilerde en iyi olmayı başaran Ali Keskin, yine bir başarıya imza attı. Bulgaristan'da düzenlenen "8. İnternational Music Competition Heirs Of Orpheus" piyano yarışmasında en küçük katılımcı olarak 10 yaş ve altı kategoride ikinci olmayı başardı.
KIYAFET TARTIŞMASI BOŞANMA SEBEBİ
İstanbul'da yaşayan S.A. isimli erkek, karısının giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalelerde bulunarak kendisine sosyal şiddet uyguladığını belirtti. Boşanmak istedi. Mahkeme kabul etti. Bölge İdare Mahkemesi, reddetti. Dosya Yargıtay'a gitti. Hukuk Dairesi, "Kadının, erkeğin giyim tarzına ve katılacağı toplantılara karışması, boşanma sebebidir" dedi. (HALİT TURAN)
TÜRK PİLOT YÜKSEK UÇTU
Türk Hava Yolları (THY) pilotu Kaan Özenmiş, ABD'de gerçekleştirilen paraşüt atlayışında 77 sporcu arasında yer aldı. Baş aşağı saniyede 280 kilometre düşen sporcular 55 saniyelik serbest düşüş süresi içerisindeki farklı şekli oluşturmayı başardı. FAI hakemleri tarafından yapılan inceleme sonunda yapılan atlayış, iki farklı şekil yapabilen en büyük Dikey Formasyon Dünya Rekoru olarak kayıtlara geçti.
CANKURTARAN!
Sinop'ta meydana gelen selden sokak köpekleri de etkilendi. 77 yaşındaki Mehmet Akçay adındaki hayvansever, can dostlarını sahiplendi. 11'i yavru 19 köpeği, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kurucusu olduğu Mehmet Amca Yaşam Alanı'na (MAYA) nakletti. Böylece koruma altına aldığı köpek sayısı, 100'ü geçti.
ANTİKA ZEYTİNİ
İstanbul'da zeytin bidonları incelendi. Roma dönemine ait 86 tarihi eser ele geçirildi.
DAVULCU SOYGUNU
Samsun'da davulcu O.S, zurnacı H.G'nin yolunu kesti. Tokmakla döverek 10 bin lira gasp etti.