Okul yolu servis dışı! Veliler servis bulamamaktan ve fiyatlardan dert yandı...





● Çocuğum ortaokul 8. sınıf özel sınıfa gidiyor. Servis ihalesi olmadığı için okula gitmiyor. Okul uzak, kendi imkanlarımızla götüremiyoruz.



● Servis şoförüyüm. Birçok esnaf arkadaş okul servisi yapmak istemiyor. Şirketler yüzde 30 kesinti yapıyor.



● UKOME tarafından belirlenen servis ücreti ile okul tarafından alınan ücret arasında 180 lira fark var.



● Servis tarifesinin üzerine bazı özel okul ve tur firmaları 'hizmet bedeli' adı altında ek yaparak fiyatı artırıyor.