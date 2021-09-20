Okul yolu servis dışı! Veliler servis bulamamaktan ve fiyatlardan dert yandı...

Okulların açılmasıyla başlayan servis sıkıntısı sürüyor. Pek çok okulda talebe yetecek servis bulunmuyor.
Çocuklarını okula kendileri götürüp kendileri almak zorunda kalan veliler, ateş püskürüyor. Özellikle evi okula uzak olan veliler, büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, çözüm istiyor.
Kimi veliler de UKOME'nin belirlediği tarifeyi aşan fiyatlardan dert yanıyor.
İşte bazı şikayetler:
● Okul servis sayıları düşmüş. Kalan servis araçları fiyat farkı istiyor. Bu da yetmiyor sabah 2 servis yapabilmek için ilk servis öğrencilerini 1 saat önce alıyorlar.
● 2 hafta geçti, hâlâ servis hizmeti yok. Evimiz okula 3 km mesafede.
● Biz Şirinevler'de oturuyoruz. Okul Ataköy'de. Okul açıldığından beri 'Servis olacak' diyorlar. 3 çocukla perişan olduk.
● Okulla ev arası 2 km. Servise vermek istedik, 'Yer yok. Yeni araçlar gelecek' dediler ama gelişme yok. Evden okula toplu ulaşım da bulunmuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık.
● Çocuğum ortaokul 8. sınıf özel sınıfa gidiyor. Servis ihalesi olmadığı için okula gitmiyor. Okul uzak, kendi imkanlarımızla götüremiyoruz.
● Servis şoförüyüm. Birçok esnaf arkadaş okul servisi yapmak istemiyor. Şirketler yüzde 30 kesinti yapıyor.
● UKOME tarafından belirlenen servis ücreti ile okul tarafından alınan ücret arasında 180 lira fark var.
● Servis tarifesinin üzerine bazı özel okul ve tur firmaları 'hizmet bedeli' adı altında ek yaparak fiyatı artırıyor.