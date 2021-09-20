Maltepe'de tek teker üzerinde ilerleyen ve makas atan motosikletli maganda kamerada





Kısa sürede yakalanan Kürşat K. hakkında "Trafikte makas atmak", "Saygısızca araç kullanmak", "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan" toplam bin 627 lira ceza uygulandı. Ayrıca Kürşat K. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.





