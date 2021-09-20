Macar kadın jokey Eszter Jeles tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Yarış sırasında attan düşen jokey, hayata tutunamadı. Korkunç kaza 5 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda yaşandı. Yarışta son düzlüğe girildiğinde Fransız binici Tracy Menuet'in bindiği at, kısa bir süre sonra önündeki rakibine takıldı. Fransız jokey, atıyla birlikte devrilerek yere kapaklandı. Bu sırada Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak yere çakıldı!