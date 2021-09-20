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    Macar kadın jokey Eszter Jeles tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

    Macar kadın jokey Eszter Jeles, 5 Eylül’deki koşuda rakibine takıldı. Atıyla birlikte yere çakıldı. Ağır yaralandı. Beyin ameliyatı sonrası 13 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    ’Eszter’esan ölüm

    Yarış sırasında attan düşen jokey, hayata tutunamadı. Korkunç kaza 5 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nda yaşandı. Yarışta son düzlüğe girildiğinde Fransız binici Tracy Menuet'in bindiği at, kısa bir süre sonra önündeki rakibine takıldı. Fransız jokey, atıyla birlikte devrilerek yere kapaklandı. Bu sırada Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak yere çakıldı!



    İzleyicilerin yüreklerini ağza getiren kazanın ardından iki kadın jokey de hastaneye kaldırıldı. Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı.



    Geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan jokey Eszter, 13 günlük yaşam savaşına rağmen hayata tutunamadı.


    Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles'in ölümünü Twitter'dan duyurdu.

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