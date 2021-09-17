Ölüyü diriltti yetmedi evlendirdi! Akıllara durgunluk veren miras davası

Milliyet'in haberine göre B.A.M.M. avukatı Çağatay Çakır aracılığıyla önce Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Sonuç alamayınca da nüfus müdürlüğünün kapısını çaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Irak makamlarınca Türkiye'ye B.A.M.M ile Ş.S'nin evlilik ve Ş.S'nin vefat bildirimlerinin yapılmadığı tespit edildi. Irak'ın, yabancı bir devlet tarafından verilen bir belgenin başka ülkede herhangi tasdik işlemine tabi tutulmaksızın kabul edilmesine yarayan Apostil şerhi'ne taraf ülkeler arasında yer almaması nedeniyle ise süreç daha da zorlaştı.