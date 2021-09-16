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    • 16.09.2021 09:10
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    • 16.09.2021 09:13
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    Piknik alanında alkol alırken bacağından vuruldu

    Adana’da sabah saatlerinde piknik alanına giden Ramazan Keleş (32), tanımadığı bir kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Haberin detayları...

    DHA
    AA
    Piknik alanında bacağından vuruldu

    Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Devlet Su İşleri Piknik Alanı'nda meydana geldi. Ramazan Keleş, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Keleş, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

    Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan Keleş, ilk müdahalesinin ardından Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Keleş, olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, sabah saatlerinde piknik alanına gelip alkol aldığını, tanımadığı bir kişinin ise tabancayla ateş açtığını iddia etti.

        Çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerinde tabancaya ait boş kovan buldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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