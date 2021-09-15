Küresel Umut Festivali 'Sürdürülebilir Kentler’ webinarı'yla devam ediyor

Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacının ağırlanacağı 'Sürdürülebilir Kentler' webinarının açılış konuşmasını Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş yapacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WGBC) Danışmanı Dr. Duygu Erten'in özel oturumlarla görüşlerini açıklayacağı webinarda ayrıca 'Akıllı Şehirler' ve 'Yaşanabilir Şehirler' panelleri de gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü WRI Türkiye, Kentsel Verimlilik ve İklim Yöneticisi Sn. Dr. Meltem Bayraktar'ın yapacağı 'Akıllı Şehirler' panelinde; Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'su Hüseyin Gelis, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Fark Holding Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ve Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu konuşmacı olarak yer alacaklar.

Moderatörlüğünü ARUP, Şehir Plancısı, Geleceğin Şehirleri ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ersoy Pehlivan'ın yapacağı 'Yaşanabilir Şehirler' paneli ise, AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektör Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı ve İnovasyon Lideri Sn. Mehmet Gülez, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ve Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur'u ağırlayacak.

Küresel Umut Festivali Sürdürülebilir Hikâyeler webinarlarının sekizincisi 'Sürdürülebilir Kentler' webinarı 16 Eylül 2021, Perşembe 11.00-14.00 saatleri arasında www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.