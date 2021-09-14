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    Seda Nur Şen, otel odasında can verdi! Sevgilisi ise 'iş sahibi olması' gerekçesiyle salıverildi!

    Türkiye, 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in ölümüne kilitlendi. İstanbul'da yaşayan Şen, 9 Eylül'de Maltepe'deki bir rezidansta can verdi! O an yanında olan sevgilisi ise 'iş sahibi olması' gerekçesiyle salıverildi!

    Seda için adalet

    Türkiye, 24 yaşındaki Seda Nur Şen'in ölümüne kilitlendi. İstanbul'da yaşayan Şen, 9 Eylül'de Maltepe'deki bir rezidansta can verdi!

    Olay gecesi yanında bulunan sevgilisi Serdar Yazıcı ise ifadesinde "Seda ile 10 gün önce tanıştık. Birlikte uyuşturucu aldık. Sonra uyuduk. Sabah kapının çalmasıyla uyandı. Seda Nur morarmıştı" dedi.

    Savcılık, Yazıcı'nın 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanmasını istedi. Ancak mahkemenin verdiği karar vicdanları titretti. Kuvvetli suç şüphesi bulunmasına rağmen Yazıcı, 'iş sahibi olması' bahane gösterilerek salıverildi! Savcılık ise bir kez daha Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

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    Haberler Yaşam Seda Nur Şen, otel odasında can verdi! Sevgilisi ise 'iş sahibi olması' gerekçesiyle salıverildi!
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