İşte Palalı Sabri’nin fuhuş hattı! Sistemi böyle kurmuş

İddialara göre Fas'ta kaçak hayatı yaşayan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve marketler açarak kendine özel bir bölge kurdu. Fas'tan iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınları İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da kadınları Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi ve adamları karşıladı.