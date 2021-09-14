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    • Yaşam
    • 14.09.2021 08:54
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    • 14.09.2021 09:02
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    İşte Palalı Sabri'nin fuhuş hattı! Sistemi böyle kurmuş

    "Palalı Sabri" olarak bilinen ve Fas'ta kaçak yaşayan Sabri Çelebi'nin Türkiye ile bağlantılı fuhuş çetesi kurduğu ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre Fas'ta iş bulma bahanesiyle kandırdığı kadınları Türkiye'ye gönderen Palalı Sabri, kurduğu çete aracılığı ile kadınları fuhuşa zorladı. Düzenlenen operasyonda 62 kadın kurtarıldı.

    İşte Palalı Sabri’nin fuhuş hattı! Sistemi böyle kurmuş

    İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Gezi'de eylemcilere palayla saldıran ve adı Palalı Sabri'ye çıkan Sabri Çelebi'nin kurduğu fuhuş ağını gün yüzüne çıkarttı.

    İddialara göre Fas'ta kaçak hayatı yaşayan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve marketler açarak kendine özel bir bölge kurdu. Fas'tan iş bulma vaadiyle kandırdığı kadınları İstanbul'a gönderdi. İstanbul'da kadınları Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi ve adamları karşıladı.

    PASAPORTLARINA EL KONULDU
    Havalimanında iner inmez pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar pansiyonlara yerleştirildi. Gece kulüplerinde çalıştırılan kadınlar buralarda varlıklı Arap turistlere pazarlandı. Kadınlara cüzi bir para verilirken, büyük pastayı fuhuş çetesi aldı. Çete, kadınlar kimseyle bağlantı kurmasın diye pansiyon-otel ve gece kulübü arasındaki seyahatleri VIP araçlarla yaptı.

        6 KİŞİ SORGUYA ALINDI
        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece çeteye operasyon başlattı. Operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan 62 kadın kurtarıldı. Aramalarda, tabanca ve 28 mermi ele geçti. Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi'nin de arasında bulunduğu 6 kişi Emniyet'te sorguya alındı.

        62 KADIN KURTARILDI
        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gece kulüplerinde çalıştırılan ve zorla fuhuş yaptırılan çoğu Faslı 62 kadın kurtarıldı.

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        Haberler Yaşam İşte Palalı Sabri'nin fuhuş hattı! Sistemi böyle kurmuş
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