Künefede hangi peynir kullanılır? Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

13 Eylül Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar Künefe yapıyor. Künefe tatlısı için gerekli malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. Peki Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır? Daha çok Hatay taraflarına özgü olan künefenin yapılışında peynir çok önemlidir. Künefeyi lezzetli yapan peynirin çeşididir. Çiğ süte daha yakın, taze peynirler daha çok tercih edilir. İşte Künefe tatlısı hakkında bilgiler...

MASTERCHEF KÜNEFE MALZEMELERİ

Malzemeler;

250 g tel kadayıf

125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz)

3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı