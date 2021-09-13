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    • Yaşam
    • 14.09.2021 09:08
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    • 14.09.2021 09:08
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    Künefede hangi peynir kullanılır? Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Künefenin birden fazla çeşidi olsa da genel olarak benzer yöntemlerle hazırlanır. Materchef Türkiye'nin yeni bölümünde menü açıklandı. Yarışmacılar künefe yapıyor. Programın izleyicileri de menüyü kenti mutfaklarında denemek için Masterchef Künefe tarifini araştırıyor. Peki Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır? İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğini enfes bir künefe için gerekli olan malzemeler ve pratik tarifi...

    takvim.com.tr
    Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır?

    13 Eylül Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar Künefe yapıyor. Künefe tatlısı için gerekli malzemeleri ve tarifi merak konusu oldu. Peki Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Künefede hangi peynir kullanılır? Daha çok Hatay taraflarına özgü olan künefenin yapılışında peynir çok önemlidir. Künefeyi lezzetli yapan peynirin çeşididir. Çiğ süte daha yakın, taze peynirler daha çok tercih edilir. İşte Künefe tatlısı hakkında bilgiler...

    MASTERCHEF KÜNEFE MALZEMELERİ

    Malzemeler;

    250 g tel kadayıf
    125 g tuzsuz künefe peyniri (tuzsuz dil peyniri, mozarella, vs. kullanabilirsiniz)
    3 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

    Şerbeti için;1 su bardağı şeker
    1 su bardağı su
    Birkaç damla limon suyu

    KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

    Künefe için genel olarak kullanılan peynirler;

    Urfa peyniri
    Antep peyniri
    Hatay peyniri
    Lor peyniri
    Dil peyniri

    MASTERCHEF KÜNEFE NASIL YAPILIR?

    Şerbet için su, şeker ve limon suyunu bir tencereye alın,

    Şeker eriyene kadar karıştırın,

    Şeker eridikten sonra orta hararetli ateşte 15 dk. kadar kaynatın,

    Ateşten alıp soğuyana kadar dinlendirin,

    Kadayıfı küçük küçük kıyın,

    Tereyağını eritin,

    Yarısını 15 cm'lik yuvarlak künefe tabağına (döküm ya da yapışmaz özellikli bir tava da olabilir) alıp bastırarak yayın,

    Eritilmiş tereyağının yarısını bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirin,

    Elinizle tekrar bastırarak sıkıştırın,

    Dilimlediğiniz peyniri üzerine dizin,

    Kalan kadayıfı da peynirin üzerine eşit şekilde yayın ve bastırarak sıkıştırın,

    Kalan tereyağını da üzerine gezdirip tekrar sıkıştırın,

    Tabağı ocağın küçük gözüne alıp kısık ateşte yerini sık sık değiştirerek altı kızarana kadar pişirin,

    Düz bir kapak/tabak yardımıyla ters çevirip tekrar ocağa alın ve diğer tarafını da sürekli çevirerek kızarana kadar pişirin,

    Ocaktan alıp hiç bekletmeden üzerine soğuyan şerbeti gezdirin,

    Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.
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    Haberler Yaşam Künefede hangi peynir kullanılır? Masterchef Künefe tarifi! Künefe tatlı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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