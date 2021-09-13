Beşiktaş’ta demir korkuluklara çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Kaza, 01.30'da Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre D.G. idaresindeki 16 AFS 341 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın ardından aracı durduramayan sürücü reklam panosuna vurarak durabildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
Önce demir korkuluklara ardından reklam panosuna çarpan otomobilin sürücüsü kaza sonucu araçta sıkıştı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücünün sıkıştığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.