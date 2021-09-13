Beşiktaş’ta demir korkuluklara çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkartılan sürücüyü ambulans ile hastaneye sevk etti. Meydana gelen kazadaki araç hurdaya döndü.