Ankara'da taksi durağında dehşet! Kardeşe silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Görüntüde Serdar Erol'un ateş etmesi, Ahmet Erol'un da panik içinde kurşunlardan kaçması yer aldı. Ahmet Erol'un şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Serdar Erol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI'

Ahmet Erol, telefonda DHA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyi ile uzun yıllardır görüşmediğini belirterek, "Olaydan 40 dakika önce bir kişi yanıma gelerek, ağabeyim adına benden 20 bin lira istedi. Vermeyeceğimi söyleyince, beni tehdit etti.