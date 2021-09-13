Ankara Etimesgut'taki elim kazada yürekleri dağlayan detay! 5 ay sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı...





AĞABEYİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Buğra Özcan için Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye 3 çocuklarından 2'sini trafik kazasında kaybeden Birol-Dilek Özcan çifti ile diğer yakınları ve vatandaşlar katıldı. Buğra Özcan'ın cenazesi, ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra ağabeyinin mezarının yanında toprağa verildi.