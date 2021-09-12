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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Eylül 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 12 Eylül 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han

    Ayşen ile Erol Ak'ın yakışıklısı Yusuf Yiğit Ak

    Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement

    Gülşah ile Hasan Erdem'in yavruları Meva Erdem

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Eylül 2021
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