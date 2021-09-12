Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Eylül 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han

Ayşen ile Erol Ak'ın yakışıklısı Yusuf Yiğit Ak

Ümran ile Torunay Kement'in yakışıklısı Yiğit Alp Kement

Gülşah ile Hasan Erdem'in yavruları Meva Erdem