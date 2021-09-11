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    • Yaşam
    • 11.09.2021 11:44
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    • 11.09.2021 11:44
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    Üst geçidi kullanmadı canından oldu

    Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç üst geçidi kullanmamayı tercih ederek korkuluklardan atlamak istedi. Yolda trafik akardan karşıya geçmeye çalışan genç feci şekilde can verdi.

    İHA
    Üst geçidi kullanmadı canından oldu

    Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 ACT 655 plakalı araç sürücüsü C.Ö. seyir halinde iken, gece saatlerinde üst geçidi kullanmak yerine korkuluklarla kapatılan refüjden karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Efecan Gülben'i fark etmeyerek gence çarptı.

    Kafasından ağır yaralanan Efecan Gülben çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şoka giren sürücü ise aracı olay yerinde bırakarak linç edilmemek için başka bir araçla polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılırken Gülben'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
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