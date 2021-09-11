İstanbul Esenyurt'ta baltalı vahşet (Yaşam haberleri)

İstanbul Esenyurt'ta çekici sürücüsü Ömer Ulupınar, kamyon sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İki taraf birbirine küfretti. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kanlar içindeki genç, can verdi. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

TİMSAH GÖZYAŞLARI

Antalya'da kayıp Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya'nın (23) 8 Mart 2020'de öğretmen Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Özgür, polise giderek Isparta yolu üzerinde boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Tutuklanan Özgür'ün yargılamasına devam edildi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Özgür, işlemediği bir suçtan dolayı 18 aydır cezaevinde olduğunu yeniledi.

Ağlayan katil zanlısı, "Engelli bir çocuğum var, bir diğer oğlum üniversite sınavına girecek. Ne olur şerefim üzerine bir kez daha yemin ediyorum ben kimseyi öldürmedim" dedi. Adli Tıp, "Darp izi yok" dedi. Savcı, sanığın 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DAĞCI SIR OLDU

Antalya Kemer'de bir pansiyonda kalan Mustafa Yıldırım (60), geçen 24 Mayıs'ta, "Musa Dağı'nda Likya yolunda yürüyüşe çıkacağım" diyerek ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Aylardır süren aramalarda bir sonuç alınamayınca bu kez devreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri girdi. 108. günde Ankara'dan gelen 22 kişilik timin de katılımıyla denizden, havadan ve karadan yaptıkları aramalarda Yıldırım'ın izine rastlanmadı. Dağcının boğulmuş ve cesedin akıntıya kapılmış olabileceği düşünülüyor. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

ViCDANSIZ YAKALANDI

İstanbul Kadıköy'de çobanlık yapan Ömer Aslan (74), engelli oğlunun tedavi masrafları için bin 500 lirayı yatırmak üzere ATM'ye gitti. Oğuzhan Yıldırım'dan yardım istedi. Ancak şüpheli, parayı alarak kayıplara karıştı. Polis, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZE BATAN DETAY!

Kırıkkale'de Murat Bostancı idaresindeki otomobil ile Veysel Gezici'nin kullandığı araç önceki gün çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki araç, hurdaya döndü. Fatma Bostancı, eşi Murat Bostancı, çocukları Şükrü Bostancı ile Veysel Gezici, Özgür Gezici ve Harun Erkan can verdi. 6 kişinin yakınları yıkıldı. Bostancı çiftinin, 10 yaşındaki çocukları Şükrü'nün göz muayenesi için Ankara'ya gittikleri belirlendi. HAKAN GÖKKAYA.

2 TALiHLiYE 228'ER BiN

10 bilen 2 kişi, 228'er bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 415'er lira, 8 bilenler 255'er lira, 7 bilenler 44'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

POLİS İMDAT

Samsun'da iki kadın hırsız, emekli emniyet müdürü Osman F.'nin evini hedef aldı. Kapının dilini düşürüp içeri daldı. 80 bin lira çaldı. İhbar üzerine ekipler düğmeye bastı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, zanlılardan Buse Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Buse Y. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili 1 kadının arandığı öğrenildi.

GÜVERCİN FİKİRLİ

Edirne'de, girişimci Cesur Pakarda, ilginç bir girişime imza attı. Posta güvercinleri için Güvercin Oteli'ni açtı. Otelde, tam anlamıyla 5 yıldızlı hizmet verildiğini anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Otelimiz 2 bin kuş kapasiteli. 12 bölümden oluşuyor. Güvercinler burada özel olarak yarışlara hazırlanıyor. Beslenmeleri ve bakımları yapılıyor. Türkiye'nin en hızlı güvercini de otelimizde konaklıyor.

ŞİFA TÜRKİYE'DEN

Almanya'da 3 yaşındayken doktorların 'konuşamaz' dediği Yavuz Selim (7) için ailesi, şifayı Kocaeli'de buldu. Çocuklarının aldığı eğitimle konuşmaya başladığını gören aile, 3 yılda 10 kez Türkiye'ye geldi. Yavuz Selim, işaret dili eğitimi de aldı.

FİLLERİN ATASI ÇANKIRI'DA ÇIKTI

Çankırı'daki arkeolojik kazı binlerce yıl öncesine ışık tuttu. Çorak Yerler'deki kazı çalışmalarında 9 milyon yıllık fosiller bulundu. Bunların en önemlisinin fillerin atasına ait uyluk kemiği ile defans dişi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Bu bölge daha çok farklı türlere ait fosil buluntusu barındırıyor. Kazı yaptıkça farklı buluntularla karşılaşıyoruz" dedi.

552 KM'DEN VİRÜS BULAŞTI!

İstanbul'da Hüseyin Uzun'a "Karantinayı ihlal"den ceza yazıldı. Nedeni şaşırttı. Alaçatı'da yaşayan Covid'li kardeşi yüzünden "Temaslı" sayıldığı anlaşıldı.