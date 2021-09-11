Helsinki Üniversitesi, kedileri inceledi! "En saldırganı Van Kedisi" dedi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Helsinki Üniversitesi, kedilerin karakter ve davranışlarını araştırdı. 26 farklı ırktan, 4 bin 300'den fazla kediyi mercek altına aldı. Van Kedisi'nin en saldırgan tür olduğu vurgulandı!

"İnsanlara karşı saldırganlığı en yüksek olan bu türün diğer kedilerle sosyalliği de düşük puan aldı" ifadeleri kullanıldı. İşte bu çalışma Vanlılar'ın tepkisiyle karşılaştı.

EN ZEKİ VE HİSLİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da araştırma sonuçlarına karşı çıktı. Şu ifadeleri kullandı: Dolayısıyla Van Kedisi dünyada en saldırgan kedi, unvanını asla kabul etmiyoruz ve doğru değildir. Eğer dünyada kediler değerlendirilecekse en zeki kedi unvanını Van kedisine verilmesi gerektiğini düşünüyorum.