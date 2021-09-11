2 yaşındaki çocuğu cinsel istismara uğrayan anneye 'çocuğunu koruyamadın' davası

İzmir'de yaşayan Ceylan T. (26), 6 ay evli kaldığı eşinden 2 yıl önce ayrılıp, annesinin yanına taşındı. Ceylan T., bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan (33) ile tanıştı.
Çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söylediği belirtilen Yaşar Ercan'a güvenen Ceylan T., oğlu P.T.'yi de alarak 8 Mart'ta onun Uşak'taki evine yerleşerek birlikte yaşamaya başladı.
Bir ay sonra Ceylan T., oğlu P.T.'yi yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, nitelikli cinsel istismara uğradığını öğrenen Ceylan T. şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ercan, tutuklanarak cezaevine kondu.